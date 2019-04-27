網民熱話：視障人士被屈「扮盲搵食」　心光校友會：非常遺憾

一部智能手機在手，「鍵盤戰士」便可隨時隨地公審他人，引起社會哄動。日前，有網民在社交專頁上投稿，聲稱在街上發現有男子「扮盲搵食」。「見到女人就黐埋去」、「一支箭衝去站頭插隊上車」，又指對方使用智能手機，提醒街坊要小心。然而，當事人Tommy透過心光學校校友會公開表示，自己6歲開始已完全失明，入讀視障學校並努力生活、生存。如今竟被誤解，Tommy感到非常不開心和無限委屈。



社交群組專頁「柴灣人柴灣事」早前發文，指有網民發現一名男子裝成視障人士，直斥他「扮盲搵食」。網民又以對方會用智能手機為由，「都幾肯定佢唔係盲，請幫手宣揚開去等大家小心。」心光盲人院暨學校校友會於前日（25日）作公開回應，反駁該專頁不實言論，對事件感到非常遺憾及憤怒。「無知帶來的網上欺凌，除了不尊重視障人士外，對當事人的心理亦帶來莫大的影響。」



公開回應中提及，當事人為校友會的宣傳及推廣幹事Tommy。Tommy小時候眼晴已有問題，入讀全港唯一一間視障學校心光盲人學校，至6歲時開始完全失明。Tommy形容自己「重重難關、一步一步、生活、生存到現在呢個階段、能夠自己行去唔同嘅地方。」他又解釋因科技發達，視障人士也可以使用智能手機，但萬萬沒想到會因而被人誤會誤解。「心情實在十分之低落、非常之不開心、感到無限委屈，只希望沉冤得雪。」



事後，發文的「柴灣人柴灣事」專頁刊登道歉聲明，指管理員未有深入查證而轉載，「令當事人遭受不可挽回及不必要的傷害，全體小編深感抱歉及遺憾，實在難辭其咎。」又指事件令他們上了寶貴的一課，望事主原諒。校友會重申，「那個在背後暗箭傷人的鍵盤戰士，是不是也應該主動企出來公開回應呢？」



網民隨即在涉事兩個專頁中批評該發文者無知，應就誣衊視障人士「扮盲」一事公開道歉。也有人認為香港人仍然很無知，亦沒有同理心，「只懂投訴、網上審判！可悲！」雖然有網民認為「相信對方真係唔知視障者都用到智能手機嘅，大事化小唔好放喺心啦」，但有人則氣憤地反問：「佢要畀人屈幾多次先夠？」



網民有話說

Emily Chan：要為當事人還番個公道，出post嘅係咪至少要道歉呢！

JJ Ming：以前見有人喺街行得慢好阻路，跟住先知原來佢啱啱盲，要時間適應黑環境，好慘，大家真係要多啲同理心同諒解！

Sam Leung：公平啲，件事當然肯定係對方錯咗，但絕對無人有興趣欺凌任何人，正如你哋為咗佢發聲，有事當然會發聲，只係無知嘅人特別多。



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