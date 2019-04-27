導盲犬引路毋懼獨行　失明青年重拾自信

導盲犬不但可為視障人士引路，更令他們重拾自信，敢於出外到不同地方。17歲的Bosco先天患俗稱蜘蛛人症的馬凡氏綜合症，6歲時因併發青光眼，至12歲完全失去視力。他指初失明時已希望使用導盲犬，「覺得好型，又好似方便啲」，惟欲申請時獲告知要待16歲才合資格，故去年4月才與其拍檔「靚靚」成功配對。



Bosco的媽媽曾太表示，兒子初失明時情緒低落，「有時出街支杖手打到人會畀人『唧』佢，我哋跟喺後面見到都難受」，令原本非常怕狗的她亦決心支持兒子申請導盲犬。她指，現時靚靚可帶Bosco避開障礙物，其他人亦表現得較友善，令他敢於獨自去更多不同地方，「見到佢個人自信咗、大膽咗，最緊要個仔開心。」



香港導盲犬協會今日(27日)為11對導盲犬及其使用者舉行「導盲犬畢業禮2019」，當中包括Bosco和靚靚，盼藉此機會呼籲大眾關注視障人士需要。40多歲的Joanne與其導盲犬Ginny亦參加畢業禮，她在約6年前因免疫系統疾病令視神經受損，2星期內突然完全失明。



她表示，以往使用手杖引路，若地上沒有盲人磚只能靠聲音辨別方向，走路時會左搖右擺，甚至不慎走出馬路，後來考慮轉用導盲犬。不過Joanne多年前曾被狗咬，一直對狗隻抗拒，在丈夫鼓勵下終踏出第一步嘗試接觸導盲犬，發現原來牠們十分安靜乖巧，去年開始接受訓練。她指，一開始並不熟悉Ginny的脾性，花了一段時間建立互信，幸Ginny的性格與她很合得來，令她可堅持訓練。



Joanne指，與Ginny合作一年多以來，有感社會仍未非常接納導盲犬，曾多次被拒進入餐廳及登船等。她希望社會可更接納導盲犬，明白牠們只是履行工作，不會騷擾他人。她又指，在街上不時會有人突然摸Ginny令其分心，但她自己因看不到或會錯怪Ginny走錯方向，希望市民尊重導盲犬及其主人。