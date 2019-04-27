怕孤單瞞老伴死訊　專家促鄰里多關心長者

牛頭角一名六旬婦被揭發離世近一個月，丈夫一直伴屍無報警！家庭及親子教育工作者司徒漢明表示，旁人較難理解當事人的心情及想法，一般而言，長者會因兩大原因，致老伴離世都不報警。其一，長者普遍怕孤單，希望有伴侶一同走過人生最後一段路，而涉事夫婦膝下無兒，相依為命，伴侶離世為一個重大打擊，稱：「個丈夫或者會唔願意接受現實，自我欺騙，呃自己老婆未死」，逃避現實。另一個原因，是長者的精神狀態或有異常，判斷能力有誤，處理方法亦與常人有所不同。



司徒漢明續指，無依無靠的長者若要協助，記緊「唔好收埋」，要主動向外界求助，稱：「依家有好多社福機構，可以向長者提供服務，如果係照顧唔到自己，可以入住院舍，另外有外展的社工或者醫護人員，可以定時上門探訪長者、幫佢哋做檢查或者護理。」他提到，始終社署或社福機構難發現「隱蔽長者」，因此最有效的辦法，始終是鄰里之間互相照應，呼籲市民要主動關心長者鄰居，而現時有社會服務機構，會在區內展開社區網絡工作，例如在屋邨或村落間成立互助小組，長者間互相有照應，他舉例：「好似行得好啲嘅長者，可以陪行動不便的去睇醫生，唔會咁孤苦。」