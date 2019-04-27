旅行團攻陷土瓜灣擾民　百人遊行促設旅巴專區

平價旅行團攻陷土瓜灣，近日該區發生旅遊巴撞斃居民事件，惹起關注。「平價團擾民大聯盟」聯同逾百名居民今午(27日)遊行，促政府設旅巴上落客專區。立法會議員梁美芬指，現時庇利街有露天車位可供120架旅巴停泊，惟不少旅巴司機為慳泊車費而違泊路邊，「6蚊30分鐘都唔畀」，建議旅遊巴公司「包底」或政府補貼，鼓勵司機善用停車場。



梁指土瓜灣遭旅行團逼爆情況持續十年，令人「忍無可忍」。她不希望居民與遊客對立，認為問題在於政府安排不周，促政府長遠將各區分為旅遊區及住宅區，讓旅行社規劃路線時避免進入住宅區；短期應劃設雙黃線禁止旅巴於區內上落客，要求警方加強抄牌。



立法會議員陳凱欣斥平價旅行團猶如「毒瘤」蔓延，該區多長者及學童，促政府盡快解決違泊問題，免再生意外。她指平價團質素參差，旅客可能被要求購買劣質產品，結果可能影響香港聲譽，促政府整頓旅遊業亂象。



今午過百人由崇安街遊行至庇利街表達不滿。76歲的土瓜灣居民嚴先生指，旅行團逼爆情況於兩年前轉趨嚴重，過馬路十分危險，「旅遊巴有時行得好快，唔理你㗎」，街上亦人滿為患，「送細路仔返學都搵唔到佢，人好多嘛」。聯盟收集近千名居民簽名，將請願信交予民政處代表。