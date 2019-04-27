牛頭角伴屍：街坊指涉事夫婦好恩愛　對事件感難過

六旬婦寓所內離世，丈夫伴屍一個月，該單位亦傳出異味多時，《東網》記者今日到涉事單位視察，一踏出升降機已嗅到異味，該單位大門被膠紙包實，鐵閘被警方用鐵鏈鎖上，門外插香燭。與涉事夫婦認識近20年的鄰居吳太指，夫婦倆「好好人，平時好恩愛」，出入會打招呼，認為該老翁精神無問題，他於約4、5個月前曾在走廊跌倒受傷，在醫院住了超過一個月，當時黃婦每日都會到醫院探望丈夫，至個多月前她曾見過黃婦，發現對方「瘦咗一半」，至昨晚始知對方離世。



她指，涉事單位已傳出異味好一段時間，形容「臭得好犀利，腐爛嘅味道，一時時有，風吹過就聞到」，她以為走廊有死老鼠，多次通知管理員處理，惟每次管理員上到該層視察，「陣味就無咗」，因此未能鎖定氣味源頭。近一星期氣味愈來愈濃烈，她多次着管理員處理，並在門縫攝紙巾防止氣味滲入，終於昨晚11時，夜更保安員發現氣味來自該單位，遂拍門查問，惟老翁不開門，保安員遂致電報案，警方到場揭發事件。她又稱，昨晨見老翁打開木門，無開鐵閘，當時雖聞到有臭味，但「見到屋入面有人，無諗過會有人過咗身。」



至於姓羅男街坊指，不認識涉事夫婦，惟近日亦嗅到有異味。另有街坊稱，近來嗅到走廊有異味，沒想到是有鄰居過身而發出屍臭味，對事件感到難過及震驚，嘅嘆：「無辦法，依家啲人好疏離，始終自己一個人，獨居老人要接受，惟有學吓點樣面對」。

