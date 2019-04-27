葛量洪通波仔手術遺導線　六旬漢捱多兩刀入ICU

葛量洪醫院為一名男病人進行通波仔手術後，遺留導線於病人體內，最終需開胸取出導線，病人現留醫深切治療部。港島西醫院聯網今日(27日)公布，一名60多歲男病人因為心臟血管閉塞，本月中入住葛量洪醫院接受冠狀動脈介入治療(俗稱通波仔手術)。醫生順利於病人血管內植入支架改善血管閉塞的情況，及後醫生收回導線時，發現導線末端斷裂，血管內留有一段導線。



根據醫生當時評估，並考慮病人的臨床情況及平衡各項風險因素，決定毋須移除有關導線。有關情況為該手術的已知手術風險，醫生已即時向病人交代，及後亦與病人家屬會面解釋事件。



葛量洪醫院醫護團隊其後覆檢有關個案及翻查手術錄影紀錄，懷疑有關導線較原先估計長。為謹慎起見，考慮到臨床支援配套等因素，遂於昨日(26日)將病人轉往瑪麗醫院心導管介入治療手術室，接受介入治療以取出導線，惟未能成功。



經諮詢瑪麗醫院心胸外科團隊後，根據臨床決定，院方立即安排病人接受開胸手術取出導線，隨後轉往深切治療部(ICU)接受術後護理。院方就事件對病人帶來影響致歉，已經透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告，會就事件進行檢討以確保服務水平及病人安全。