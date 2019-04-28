探射燈：製逾百假證炒場　勁賺百萬

去年5月康文署推2新招打擊炒場，市民於櫃台訂場處不准再以他人身份證明文件副本代訂收費康體設施，同時又推行「草地足球場抽籤」試驗計劃，草地足球場會先以抽籤方式預訂和分配段節，剩餘的段節限期後會以先到先得方式供預訂。然而有炒場黨見招拆招，偽造身份證炒場。



今年初，警方搗破一個偽造身份證炒場牟利的犯罪集團，拘捕4人。該犯罪集團以舉行業餘7人足球賽為名，將報名人姓名、身份證號碼等資料混合，偽造逾百張假證。集團以假證申請300多個康體通帳戶，以漁翁撒網方式抽籤預訂康文署轄下的草地足球場。當訂場成功後，集團就將場地以高於原價2至5倍的價錢於網上出售，部分亦會舉行賽事。警方估計集團運作8個月以來，收入高達100萬元。



立法會議員柯創盛認為，康文署多年來打擊炒場的力度嚴重不足，更達至束手無策的地步，令炒場風氣氾濫。他建議該署應全面檢討轄下場地租用的程序，加強派員巡查，「唔係租咗個場出去就咩都唔理」。另外，他又建議鼓勵全民舉報炒場行為，該署亦有責任加強教育，提高阻嚇作用。