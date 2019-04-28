東方日報A1：打波集團霸場搞羽球賽　每月3萬穩袋

康文署炒場黨禁之不絕，近年更涉變招劏場。有打波集團壟斷大量羽毛球場時段，每場招攬多人輪流比賽，並按人頭收費，利潤隨時比一般炒場黨更高。有體育館高峰期60%羽毛球場被佔用牟利，搞手在場收錢兼指揮，有近40名參加者輪候；又有球場朝10晚8被佔用，發燒友直言訂場難，被迫參加集團活動。打波集團每月淨賺可逾3萬港元，惟康文署對炒場活動過去3年來零檢控，有立法會議員批評炒場方式日新月異，康文署未能有效應對，促請全面檢討預訂機制。



「4號場有2個位，你哋過去。」日前早上時段，葵涌林士德體育館8個羽毛球場中有5個被1個打波集團霸佔，1名中年女子於場內指揮，安排參加者排隊進行混雙比賽。現場有近40人參與，以中年男女為主，每名參加者都有1個名牌，比賽時須將名牌放進場邊的透明膠兜內，完結後按次序再掛在鐵絲網上，等待分配下1輪比賽。陸續抵達的參加者輪流向女子付場費，她隨即於1疊寫滿人名的紙上記錄。



「我哋星期一至日都有場，通常閒日多，夜晚都有，多數青衣、荃灣同葵興。」該女子稱每名參加者收費35港元可打2小時，首次參加人士需要參加評估，技術水平達標才能加入群組。她指會定期上載活動時間和地點至通訊群組，有需要網上留位即可。東網記者觀察當日，早上2個小時內，她已經佔用了至少9個羽毛球場時段。



此類分租羽毛球場的貼文充斥多個社交群組，打波集團遍布港九新界。貼文除了標明時間和地點，亦標明參加者所需的技術水平、比賽形式，還有提供的羽毛球品牌。視乎預訂的時數，一般會招攬13個人輪流使用2個羽毛球場兩小時，收費由35港元至60港元不等。



東網記者根據其中1個集團貼文到天水圍體育館，當日共有13名參加者共用兩個場，每個場各有4人進行雙打比賽，其餘5人坐在場邊等候，約10分鐘後賽局完畢後換人。



活動完結後，多名參加者付錢給1名男場主。有關活動兩小時收費每人55港元，以12名參加者計算，男場主2小時收取至少660港元，扣除每小時59港元場租，估計2小時淨賺逾400港元。該集團單計3月份，已在網上放出320個小時羽毛球場場次，平均每日佔用至少10個場次。假設每場活動名額爆滿，3月份收入約6萬港元，減去租場和購買羽毛球的成本，1個月淨賺3萬多元，利潤豐厚。



劏場情況在深水埗北河街體育館亦有出現，日前星期日下午，有3個羽毛球場被同一集團佔用，約20人輪流進行雙打比賽。據悉，參加者經網上報名，場主會於活動當日將場號發送給參加者，到場後以現金收取每小時40港元或2小時60港元的場費。



「Book（訂）過羽毛球場嘅人都知道，就算一早起身落體育館排隊，有一個場已經算好彩。但佢哋（打波集團）可以由朝早book到晏晝，仲要啲場同時段都連住晒攞得咁靚，一般人根本做唔到。」羽毛球愛好者陳先生（化名）意氣難平，批評有關人士濫用政府康體設施牟利，他曾向場地經理投訴，惟對方並未加以阻止。



立法會議員柯創盛認為，康文署轄下場地應供一般市民作文娛康樂用途，不應涉及金錢交易。上述以雙打比賽作招徠的活動卻收取高於場租的價錢，實則是利用租場漏洞牟利，影響真正有需要的市民。他指出炒場黨的手法愈見新穎，而康文署竟表示做法可以接受實在毫無道理。



康文署發言人回覆指，該署鼓勵團體和市民租用轄下場地舉辦活動、訓練課程或比賽，而有關活動一般會向參加者收取費用，以彌補行政及活動等開支。只要有關活動有序進行，同時沒有對其他場地使用者構成滋擾，並遵守康體設施的「一般使用條件」，該署會容許這類活動進行。過去3年，該署共收到約100宗有關「炒場」的投訴，但經過調查後確實沒有違規轉讓用場許可證的個案。

