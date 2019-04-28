國泰航班「骨牌式」延誤　累400客慘被賣豬仔

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空，疑發生「骨牌式」航班延誤，令數百名乘客慘變人球，求助無門。前日(26日)國泰香港飛西班牙馬德里航班因為引擎故障，被迫急降德國法蘭克福機場，懷疑導致同日原定由馬德里返港航班取消，當地國泰地勤為「補鑊」，將乘客安排轉乘其他航空公司航班，但有乘客最終亦未能安排到機位返港，被迫滯留當地。受影響乘客批評國泰安排混亂，將客人「當波咁踢」。



東網前日收到讀者報料，指前日凌晨香港飛西班牙馬德里的CX315國泰航班，突然迫降於法蘭克福機場。國泰證實事件指涉事客機引擎故障，為保障乘客及機組人員安全，機長決定轉降法蘭克福。不過，事件餘波未了，除CX315航班的四百多名乘客慘被「賣豬仔」，懷疑因此引發多班航班延誤。



前工聯會副會長梁富華向東網記者稱，他與友人一行十三人於本月十四日乘搭CX315國泰航班由香港飛馬德里旅遊，原定當地時間前日中午約十二時乘搭CX372國泰航班返港，他們於當地時間前日早上九時許到達機場，等候一個多小時後突接獲當地國泰地勤人員告知，稱因由香港飛赴當地的航班壞機，CX372航班被取消。梁續指，地勤當時未有交代涉及壞機的航班編號，但他從東網報道得知香港飛馬德里的CX315國泰航班壞機，疑與此有關。



梁富華稱，地勤後來安排他們轉乘英航的航班先去倫敦，再於倫敦轉乘當日下午的國泰航班返港。不過英航接下來出發的兩航班原已有一定量的乘客，並沒餘下很多座位，梁與友人遂找國泰職員協助，其後再獲安排轉乘西班牙國家航空航班同樣於倫敦轉機回港。豈料航機再因為客滿而他們未能上機，國泰終安排他們入住當地酒店兩晚，延至今日才返港。



他批評國泰安排混亂，未有確定有足夠機位便將乘客轉介至其他航空公司，直言：「好似將我地當波咁踢！」質疑國泰是否為節省住宿賠償而胡亂轉介。他又轟國泰的延誤迫令部分友人需向公司多申請一天假期。另有乘客指昨日原定於當地時間凌晨一時五十分，由美國波士頓返港的CX811國泰航班亦延誤，但地勤未有交代任何原因，大批乘客在機場苦候。



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