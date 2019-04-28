屯門曾咀和灣仔逾2萬骨灰龕位　下月接受申請

香港骨灰龕位短缺情況下月可望紓緩。食物環境衞生署表示，將編配屯門曾咀靈灰安置所和灣仔黃泥涌道靈灰安置所新建共兩萬多個可續期骨灰龕位，下月中可供市民申請，本周公布詳情。而《2019年公眾衞生及市政(費用)(修訂)規例》已於前日生效，食環署轄下所有新編配公眾骨灰龕位均為可續期龕位，最初的骨灰安放期為二十年，期滿後可每十年續期一次。有殯儀業人士擔心政府推行新安排缺乏合理緩衝期，不少市民或被迫將先人骨灰作「撒灰」處理。



食環署上月曾預告最快第二季可編配新建的屯門曾咀及指定部分龕位，據東網獲悉，下月中可供市民申請新建的兩萬多個可續期骨灰龕位，詳情將公布。為配合有關安排，食環署會停止接受重用骨灰龕位新申請及凍結輪候冊。該署日前已發出通告，宣布相關措施。食環署又稱，凍結輪候冊中的申請人可繼續輪候重用骨灰龕位，亦可為先人申請上述新建的骨灰龕位，如獲得編配的新建龕位，食環署才會將其申請從重用龕位輪候冊內刪除。



該署發出的通告又指，前日起所有公眾骨灰龕位、包括重用骨灰龕位，均為可續期骨灰龕位，此舉不會影響現有已經編配給市民永久使用的公眾骨灰龕位。可續期骨灰龕位最初的骨灰安放期為二十年，期滿後可每十年續期一次，每次續期須繳付當時的訂明費用，續期次數沒有上限。期滿後沒有續期的骨灰，食環署會以綠色殯葬方式處理，即將骨灰撒入大海或紀念花園。



殯儀業商會理事長郭凱邦批評新措施的緩衝期不足，對已申請的市民不公平，由於重用龕位的申請都不被接受，部分市民處理先人骨灰更無奈。立法會議員黃碧雲稱，據其理解，政府希望將重用骨灰龕位及其他龕位均統一安排處理，當局希望加快工作流程，但有罔顧市民選擇權之嫌，沒有站在市民的角度出發，「無得揀」之下，可能有部分市民會轉而選擇昂貴的私營龕位。