女子東廊蹈海獲救　警查原因

今日(28日)凌晨3時許，有駕駛人士報案，指在東區走廊東行線近北角城市花園對開，發現一名年約40歲女子在橋面徘徊，警車到場搜索未有發現，懷疑她已跳落海中，遂召水警輪及消防船在海面搜索，救援人員終在糖水道對開近橋躉位置，發現一名女子於海中載浮載沉，將其救起，她半清醒送院搶救，警員正調查其輕生原因。



本月(4日)亦有一名男子於東廊徘徊，慘被的士撞斃。案發於當日凌晨4時許，一名行動緩慢7旬翁「不知何故」在東區走廊徘徊，有駕車市民目睹報警求助，惟警員到場前3分鐘，老翁已血肉模糊伏屍路中，現場遺留屬於的士倒後鏡碎片，懷疑他遭的士輾斃及拖行，而涉事的士卻不顧離開。警方全力「緝兇」半天時，一名「的哥」前往報案中心自首被捕，並尋獲肇事的士扣留檢驗。



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