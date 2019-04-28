我有正能量：忘年桌遊　共建感情

5年前的暑假，路德會新翠長者中心一次大型裝修，長者被遷往同邨的少年中心。長者和小孩共處一室，怎料日久生「情」。當中有人愛玩桌上遊戲魔力橋（Rummikub），大家將遊戲玩法口耳相傳。自此，長者每日在少年中心「打躉」，等待放學的小孩「埋位」，這副擁有不同顏色和數字的遊戲牌成為了大家的共同語言。



72歲的湯婆婆，閒時多做家務和到老人中心打發時間，自數年前學玩魔力橋後，便對遊戲深深着迷，更成為少年中心的常客。「同小朋友玩真係好開心，佢哋帶畀我好多歡樂。」她更收了1名小徒弟，是今年小六的李東照。她指東照反應快、吸收能力強，但初學時脾氣暴躁，經常輸打贏要。她一直循循善誘，除了教他棋藝，更教他品德和與人相處之道。



去年，2人一同參加魔力橋世界大賽香港區選拔賽，湯婆婆於初賽中落選，東照卻晉身決賽，更勇奪第4名。他得獎後的第一句感言卻是：「我嘅魔力橋係湯婆婆教嘅！」令湯婆婆感動非常，「真係青出於藍勝於藍」。她謂最欣慰是看見東照這些日子以來性格上的改變，比他得獎更開心。



東照認為魔力橋最吸引之處是每一局都充滿變化，勝負只是一線之差。「有牌未必走」是其中一個竅門，意即不要急着把手中的牌打出，反而應仔細琢磨如何更有效出牌，才能增加勝出機會。「玩遊戲一定有人輸，贏嘅只得一個。」玩魔力橋4年，他從遊戲中學習人生哲理，令十來歲的東照有着比同齡朋友更成熟的思維。



82歲的惠卿婆婆亦熱愛玩魔力橋，亦是就讀幼稚園的胡偉祥和小3的胡慧妍兩姐弟的師傅。惠卿婆婆謂2人初時「坐唔定」，弟弟偉祥比較內斂寡言，如今變得開朗活潑；而姐姐數學成績好，摸一次牌便「破冰」。她初時希望透過多動腦筋，減低患上患上腦退化症的風險，豈料愈玩愈覺遊戲有趣，現時日日玩至中心關門才願離開。



舉辦長幼桌遊活動的路德會新翠少年中心，社工傅楚峰表示，長者擁有豐富的人生經驗，透過遊戲的交流，小朋友能夠從中學習到品德、與人相處的技巧、面對勝負的態度和控制情緒等，從長者的口中帶出訊息顯得更有說服力。而小朋友純真、活潑的天性亦能感染長者。長幼關係愈見緊密，即便在街上碰見，他們都會自然地打招呼，箇中改變，桌遊可謂功不可沒。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

