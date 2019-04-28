網民熱話：粗心遺留小朋友心血　港媽遷怒食肆職員

無論身在何方，保管好財物都是自己的責任吧。然而一名港媽在網上發文大呻，稱自己在壽司店遺留一幅小朋友的畫作，轉過頭就已經不見，質疑壽司店員工「玩X我」，又狠罵小偷行為。不過一眾網民不予同情，反而批評港媽推卸責任，「自己唔見嘢仲咁大聲鬧人」。



該港媽聲稱與小朋友參加完活動後，前往大埔一間連鎖壽司店用餐，臨走時因為小朋友要去洗手間，因而把活動中製作的畫遺留在壽司店內。其後回到店內尋找，壽司店負責人回應指沒有員工見過或執過。



港媽表示一來一回不夠10分鐘，「咁大幅畫唔係一張畫紙點會唔發現」，戲謔「一係就幅畫真係完美到比人偷咗」，矛頭直指壽司店員工。她指畫作是小朋友心血，雖然不貴但深感無奈「真係好嬲好嬲好嬲」，直言「真係想知係員工玩X我」還是被小偷偷走，慨嘆他人銀包電話都能夠尋回，但「只係一幅畫都搵唔番」。



不過大多網民都沒有給予同情，不滿港媽推卸責任「冇得怪人自己負全責」，「既然咁重視幅畫應該自己保管好」，又用同一句說話反擊港媽「咁大幅畫又漏低」。也有網民猜測可能畫框精緻而被貪心的人拿走，另有人表示如果港媽用另一種語氣訴苦求幫手，或許會有不同效果而得到同情。



網民有話說



Ming Sze：又係呢啲將自己責任推落別人身上然後大大聲po上網話人知嘅人形生物



Perrin Li：偷畫都講得出，笑咗，你估你個仔畢卡索呀？



Sue SO：自己唔見嘢仲咁大聲鬧人



Edwin Tong：貪心嘅人見到個畫框幾靚咁咪攞咗去！



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