開局欠佳　陳茂波料首季經濟增長「好不到那裏」

經濟增長繼續放緩，財政司司長陳茂波今(28日)在網誌表示，受中美貿易摩擦和其他不利因素影響，環球經濟今年開局欠佳，香港的經濟增長在第一季亦「好不到那裏」。再加上去年第一季經濟強勁增長造成高基數，他預料今年第一季香港經濟按年增長率會再比去年第四季減慢，僅得輕微增幅，但他認為不用過分悲觀，亦不能過分樂觀。



陳茂波指，外圍及本地近期不乏正面發展，如內地經濟於3月回穩，中美貿易談判進展正面，本地股票市場亦跟隨向上，而本地就業市場堅挺，今年第一季的失業率維持在2.8%的低位，對本地消費應有穩定作用。



他指，年初制訂財政預算案時，預測今年香港經濟會有2至3%增長，已計及今年環球經濟增長會在上半年減慢，而若中美能短期內達成貿易協議，環球經濟和香港經濟可望在今年稍後時間有所改善。



不過，外圍環境仍有不確定性，中美之間一些深層次矛盾不可能一朝解決，往後關係難免起伏，或不時為環球經濟帶來波動，同時須留意英國「脫歐」、地緣政局緊張和歐美先進經濟體本土的政治局勢，呼籲市民須保持警惕。