打工仔轟最低工資$37.5少得滯　倡年檢兼立法標準工時

五一國際勞動節前夕，港九勞工社團聯會今(28日)舉行「尊重勞動」遊行，由深水埗遊行至油麻地，近千名市民及各行業工友參與，包括機電業、服務業等。勞聯提出10項勞工訴求，包括要求政府盡快落實取消強積金對沖方案、反對擴大輸入外勞、劃一勞工假期至17天、立法標準工時等。



參與遊行、任職飲食業的樊先生指，平日工作逾12小時，時薪只有36港元，工作環境欠佳，廚房油煙四散，連胃口亦被影響。法定最低工資將於下月1日增至每小時37.5港元，他直指不足夠，因生活開支上升，形容「乜都貴」，應增至40港元才足夠應付生活，又促請港府立法標準工時8小時，為打工仔提供足夠休息時間。



任職服務業的黃先生帶同18個月大的孫女參與遊行，他形容法定最低工資今年只增至37.5港元是「唔理想、少得滯」，因香港百物騰貴，即使政府每月設公共交通費用補貼計劃，亦只是九牛一毛，「食個飯都40、50(港元)」，要求政府每年檢討最低工資。



勞聯主席林振昇表示，不少工友50多歲，將近退休，或未能受惠2024年始落實的取消強積金對沖，促請當局盡早實施，惠及更多打工仔。他批評，政府漠視勞工界長期關注的議題，包括劃一假期，現時香港有約30%基層及前線工人只有12天勞工假期，包括飲食、清潔、保安等行業，較17天的公眾假期，即銀行假少。他批評，基層工友工時長但工資低，直斥「點解假期仲要少過人哋，點解咁唔公平」。