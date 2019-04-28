37%人稱獲授勳人士名過其實　團體倡提高透明度

政府每年均會舉行授勳儀式，嘉許對社會有貢獻的人士。香港青年協會成立的「青年創研庫」今(28日)發表「優化授勳及嘉獎制度」研究報告。團體在上月訪問了522名18歲以上的香港市民，約30%受訪者認為公眾對授勳制度缺乏認識，60%人稱不考慮推薦人選，因不清楚授勳準則及提名程序等。



另外，37%受訪者認為過去獲獎人士名過其實；分別有39%及35%受訪市民認為，若獲嘉許者本身社會聲望差，或制度存貪腐機會，對嘉許制度造成大損害。



青年創研庫管治與政制組別召集人潘學智認為，研究結果反映授勳制度有兩大缺失，包括市民難以提名適合人選，以及為社會默默耕耘的人士易被忽略。他指出，現時制度主要依賴官方及大型機構提名，但其接觸層面始終有限，未必認識對社會有貢獻的基層市民，令整體授勳名單難引起社會共鳴。



他又提到，近4成市民認為過往獲嘉許人士名過其實，比例在愈年輕的受訪者中愈高，他引述專家意見指，一般市民對獲獎人士的成就認識不深，故整體而言對他們評價不高。



副召集人林智浩指出，一個具公信力及理想的授勳制度可令市民更願意投身服務社會，建議政府為授勳制度增設提名表格及指引，同時在遴選委員會中加入不同領域的民間代表。林又指政府應提高制度的透明度，深化授勳人士的影響力，包括向公眾推廣他們的成功故事。