港故：將港式街頭字體電腦化　港男8000粒字逐個執

20幾年前，一位將要退休的寫字佬，抄寫了幾千字，送給他的招牌佬好友。20幾年後，招牌佬的兒子拿起這疊泛黃的字稿，細細翻閱。20年是一個怎樣的概念？或許是你再抬起頭，突然發現一片不一樣的街景。又或許是你繼續低下頭，對着螢幕輸入一段簡短的文字。在時代的巨輪中，改變的是環境，還有習慣。不變的是字稿上的墨跡，那剛猛的一撇一捺，氣勢如舊。



寫字佬李漢，招牌佬李威和兒子李健明。這是一份橫跨兩個時代的情誼，一個寫字佬和招牌佬之間的故事。



寫字佬與招牌佬



「由你出世嗰日，你已經喺一個做招牌嘅環境之下長大，好難話有冇興趣。」李健明就是這樣，對着一份談不上興趣的事情做了30年。從小學開始，李健明就偶爾會到招牌店裏幫爸爸忙，做一些簡單的工作或是當個跑腿，去向李漢伯伯拿字。在他的印象中，李漢是一位很隨和的人，和爸爸情同手足。有時候會免費幫爸爸寫字，在付錢時趕走李健明。兩人甚至經常到新界尋幽探祕，試過有一次氣溫驟降，李漢心急地買衣服給爸爸。「李伯真係當我爸爸係細佬咁看待。」李健明憶述。



90年代初期，李漢打算退休，告老還鄉。他怕自己退休之後，沒人幫李威寫字做招牌，便對着字典抄寫了楷書和隸書，共5000多字的字稿送給李威。然而在90年代中期，招牌店買進了第一部電腦𠝹膠貼機，招牌製作上也開始使用電腦字，李漢的字稿也只能存放在櫃裏。



由手寫招牌到電腦字型



20年後，李健明翻開霉黃的字稿，決定將李漢伯伯的字製作成一套電腦字體，讓這當年在香港街頭隨處可見的字體可以出現在螢幕中。製作電腦字的過程並不簡單，李健明要先將字稿上的字按部首整理好，然後將2000頁的字稿掃描成電腦檔案，再逐一命名。之後用電腦軟件勾畫出每個字的外框，最後交由台灣公司編碼做電腦字體。



更困難的是修復的過程。因為李漢當年只抄寫了字典的前半部，而字稿上沒有的字，李健明需要透過不同的方法去集齊餘下的字。例如搜集爸爸過往製作招牌留下的原稿，透過將文字部件拆開再拼合的步驟，甚至一筆一筆地拼出字稿上沒有的字。「電腦化一套字最難嘅，就係你真係要好有恆心、好有毅力去做，6000個、7000個字，一個一個做出嚟。」李健明看着電腦中的文字檔案說道。



編碼完後還要做校對的工作，透過不斷地試用字體，去檢測字與字之間的粗幼、比例等，再作出修改。連同製作，前後花了兩年多的時間整理好近8000字，這套字體才大致上完成。



「李漢港楷」 延續手寫字的溫度



李健明將這套字體命名為「李漢港楷」，取其諧音想市民看看香港的街道。「以前嘅招牌好多時就淨係得字，比較少會見到有圖像出現。依家整嘅招牌，可能真係會欠缺咗舊香港嘅味道，我只能夠話係特色唔同咗。」李健明介紹起香港招牌的變遷。他想藉着這套字，將舊香港招牌的味道帶到現在，於是籌辦不同的導賞團、工作坊、展覽等，分享李漢伯伯的字體，分享香港招牌的點滴。



至於有沒有期望這套字能對香港帶來甚麼影響，李健明搖了搖頭：「手寫字的確有一個人情味、一個溫度喺度。就好似短訊同寫信，係兩回事嚟。冇話邊個比較好，只係大家使用嘅媒體唔同咗。」李健明笑說，自己只是讓別人在眾多字體中，能有多一個選擇。又或者只是想將以前寫字佬的智慧帶來現在，讓招牌製作更方便。因為以前的手寫招牌字，刻意用行書將筆劃連起來，除了美觀之外，更有功能上的考慮，方便招牌字的剪裁和安裝。



不想辜負李漢伯伯的心意，想將小時候看過的招牌的感覺和前人的智慧帶到現代，這大概就是李健明堅持延續李漢字體的原因。



或許現在抬頭已經很難再看到舊香港味道的招牌，或許很多人已經習慣打字，很少再拿起筆來寫字。那就讓今集《港。故》用7分半鐘，帶大家重新體驗一下手寫招牌字的人情味和溫度。



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