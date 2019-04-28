為婆媳及手機嘈交　7成夫婦稱諒解才能保鮮婚姻

「執子之手，與子偕老」是美滿婚姻的幸福結局，奈何知易行難，離婚率正不斷上升。「城市青年商會」調查發現，近50%夫婦吵架是由管教子女問題所致，逾30%受訪者則認為夫妻吵架通常分別由婆媳關係和經常看手機引起。不欲家嘈屋閉，70%受訪者認為多欣賞對方及互相諒解可為婚姻「保鮮」。



城市青年商會與「香港婚姻及家庭治療協會」合辦以「婚姻保鮮」為主題調查，透過網上問卷及街頭訪問700多人，包括246名男性及468名女性。結果顯示，48%受訪者表示管教子女問題是導致吵架原因，其次為婆媳關係引發的事情。感到對方與異性過份親密、性生活不協調等亦是嗌交「因子」。



香港婚姻及家庭治療協會主席魏素華認為，經常看手機及經常打機等亦是夫妻不和原因，反映科技雖方便聯絡，但亦可導致感情出現隔膜，甚至引起衝突。



魏又指，現代社會中教育子女是複雜及困難問題，尤其婚後4至8年夫妻間容易因管教子女而導致婚姻破裂。她建議夫妻應視二人為一隊伍，除互相聆聽和冷靜對話，亦要反省自己堅持的方法是否最適合現實環境。