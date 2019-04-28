16公斤海洛英藏爽身粉罐　2台人在泰落網恐被處死

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團之際，泰國警方上周五（26日）在曼谷破獲一宗跨國運毒案，繳獲16公斤毒品海洛英，估計市值逾1.06億港元。根據當地《毒品法》，2名先後被警方拘捕的涉案台灣人或將面臨被判死刑。



泰國警方通報，早前接獲線報得悉到當地的台籍38歲陳姓男子，準備攜帶毒品出境，遂進行跟蹤調查；及至上周五，警員在廊曼國際機場將其拘捕，並從其行李箱內搜出18罐爽身粉，開蓋後發現裏面裝滿了共重7.2公斤的海洛英。警方隨後順藤摸瓜，再拘捕一名在曼谷居留的30歲謝姓台籍同黨，並在其寓所內起獲藏在爽身粉罐內共重8.8公斤的海洛英。



警方指，疑犯將毒品藏在爽身粉罐內掩人耳目，試圖將該批海洛英偷運出境，運返台灣。陳男向警方供稱，他不知道罐內所藏的是毒品，又指有人出錢請他到泰國後，將2箱爽身粉交給他帶回台灣，並給予3萬泰銖（約7370港元）報酬。



今次是過去174日內第33宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃 ﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/