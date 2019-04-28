佔中案：何君堯質疑朱耀明收黎智英錢　促律政司上訴

違法佔領行動（佔中）案日前判刑，佔中發起人之一、被判囚16個月但緩刑2年的朱耀明今午(28日)出席一個論壇時被現場觀眾報以噓聲，同場身兼律師的立法會議員何君堯更質疑朱收壹傳媒黎智英錢，兩人一度疊聲辯論。



當朱發言引述法官指所有佔中案被告均品德良好時，現場觀眾即噓聲四起，更有人批評佔中被告教壞下一代。朱又稱，佔中關乎政治議題，若能如期推動普選，社會便會和平，當時市民是因憤怒不能壓抑而參與行動，但有觀眾直指佔中是破壞香港。



朱及後重提佔中四步曲，但在對話談判時已中斷，而事實上在另一發起人戴耀廷公布佔中啟動，約一個小時後已是學生運動。至於判刑屬輕屬重，他指較原來預計參與未獲批准的集會，的確重很多。



何君堯直言判刑輕，認為朱仍不悔改，以為有政治理由便可凌駕一切，反問是否奉上帝之命走出來。何又提及，2013年朱涉嫌收取黎智英的錢供戴耀廷作佔中前期工作，涉洗黑錢仲未告。朱反駁稱洗黑錢是很嚴重的指控，是莫須有的罪名，要求何給予證據，何一再提問「你有無收過黎智英錢？你答我！」朱回應指，任何人捐款均可收取，何認為即是朱有收取相關款項。



何在論壇後更稱，量刑應以36個月或以上，而且多名被告在判刑後仍無悔意，應再加3分1刑期。他對於眾人疑發起二度佔中表示擔心，形容所謂和平佔領是「糖衣毒藥」，眾被告至今仍未為事件「埋單」，又稱朱是在說風涼話，促律政司盡快提出上訴，且把朱收監反思。



一名觀眾在論壇向朱提問，如指示一人去殺害他人是否無罪，朱在節目完結前數十秒回應稱，許多人把暴力與佔中掛鈎，如要以殺人為例解釋煽惑他人，何君堯的殺無赦論才是真正煽惑。何及多名現場觀眾怒斥朱可恥，雙方一度展開謾罵。



另外，涉案唯一女被告、立法會議員陳淑莊確診有腦瘤，其母校嘉諾撒聖心書院學生亦有出席論壇，提問的同學更公開代表該校學生祝願陳手術成功。