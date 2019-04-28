37%小學生曾遭欺凌　25%人認為恰同學無問題

學校懷疑欺凌風波近年屢有發生，「恰」同學情況可能早在小學校園已出現。一個訪問了604個小學生的調查，發現逾37%人過去一年曾遭欺凌，近24%人曾被故意推撞或用腳絆倒，更有約14%人被拳打腳踢。面對欺凌，近67%學生坦言沒有能力處理，10%人表示會抗拒上學，最令人擔心是近5%人表示會產生自殺念頭。



獅子山青年商會及香港家庭調解協會今日(28日)發布香港小學生校園欺凌問卷調查，結果顯示8%受訪者在過去一年每月平均被欺凌5次或以上，另一方面，有34%受訪者表示過去一年曾欺凌他人。調查亦發現不少學生對欺凌抱錯誤觀念，25%人覺得欺凌他人無太大問題，且可教訓對方，令其知錯，逾31%人認為欺凌者可得到擁戴，近41%人覺得被欺凌者通常本身有問題才會被欺凌。



家長黃太的女兒小三時曾遭言語欺凌及排擠，她起初認為只是小朋友間「玩玩吓」，但女兒其後情緒失控，不時大哭大叫，甚至拒絕上學，更言「如果有一日唔見咗我，咁就bye bye」。黃太曾向老師求助，但一個月後情況無改善，她其後帶女兒接受遊戲治療，又鼓勵其發展烹調興趣，讓女兒回復自信心，有勇氣向欺凌者說不。



香港家庭調解協會總幹事梁淑瑜指，她每月處理約10宗校園欺凌個案，當中約4宗在小學發生，她表示很多小學生不知何謂欺凌，不少學校傾向息事寧人，往往令事態更嚴重，建議學校要培訓老師處理欺凌事件。