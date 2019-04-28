百人市區慢跑執垃圾　卡路里轉化食糧贈社企

環保運動「Plogging」近年在歐洲大熱，意指把收拾垃圾(瑞典語：Plocka Upp)及慢跑(Jogging)結合，成為既有意義又能強身健體的新興運動。有社企與環保組織今早(28日)聯合舉辦「添馬7km慢跑+執垃圾社區跑」，帶領百名參加者走入灣仔市區，沿途邊跑步、邊執垃圾、邊捐卡路里，活動更籌集到相等133碗飯的食物捐贈社會有需要人士。



環保組織「HK Plogger」創辦人James Marlow表示，留意到香港一直存在着嚴重的垃圾問題，不論是郊野公園、海灘，抑或街道上，都難免受到廢物污染，因此將Plogging帶入香港，讓參加者輕鬆慢跑，同時清潔街道垃圾。而一直推廣以運動轉化食糧為慈善理念的社會企業「膳動衡 FOODSPORT」亦藉此為弱勢社群籌集食物。



百名參加者於是次活動中共消耗26,662千卡路里(kcal)，將轉化為同等卡路里、即約133碗飯的食糧，捐贈予受惠機構「惜食堂」，希望藉此提供食物援助，減輕他們的經濟壓力，使社會上不同階層的人士感受到關懷與尊重。