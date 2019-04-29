Dr.東：標靶化療藥及早治最惡乳癌　9成冇復發

乳癌廿六年來一直是香港女性頭號癌症，九三至一六年間，乳癌由每年的一千一百五十二宗增至四千一百零八宗，激增三倍半。乳癌中以HER2陽性最「惡」，近年醫學界發現把用於治療已擴散乳癌的T-DM1，即標靶和化療藥物二合一，提早在早期HER2陽性乳癌手術後進行，可增加存活率，近九成個案沒有復發。



乳癌可按受體分類，包括賀爾蒙受體陽性(ER，PR)、HER2陽性乳癌(標靶受體HER2)，以上兩種均呈陰性即稱為三陰性乳癌。HER2(人類表皮生長因子受體二型)最惡，其特性是癌細胞生長速度較快，惡化機會較高，化療等傳統治療的效果未見理想。



對於早期或已開始擴散的乳癌，第一線治療是結合使用標靶藥物曲妥珠單抗(Trastuzumab)和帕妥珠單抗(Pertuzumab)。若藥物未能成功控制病情，乳癌仍然擴散的話，便會服用二線藥物，即卡培他濱(Capecitabine)結合拉帕替尼(Lapatinib)，或抗體-藥物偶聯物(T-DM1)治療，即將標靶藥曲妥珠單抗(T)及化療藥物(DM-1)二合一。



臨床腫瘤科專科醫生李宇聰表示，早前有外國研究發現，T-DM1整體存活期中位數達三十點九個月，較卡培他濱結合拉帕替尼的廿五點一個月多五點八個月。外國去年亦開始研究，提早於早期HER2陽性乳癌術後進行T-DM1，存活率及復發率較單一使用曲妥珠單抗理想，不過，此一治療方法比傳統治療方法貴兩至三倍。



該研究將一千四百八十六名癌細胞未擴散的早期HER2陽性乳癌患者分兩組，分別進行十四次T-DM1及曲妥珠單抗治療，發現前者九成無復發，較後者的八成三比例，多出七個百分點，而前者無入侵性疾病的存活率達八成八，後者僅七成七。要預防乳癌，李建議要注意健康飲食及多做運動，保持健康體重，適當紓緩壓力。



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