簡體字垃圾遺山徑　旅發局：無向內地宣傳綠色旅遊

政府近年推廣綠色旅遊，香港旅遊發展局去年底更推出《香港郊野全接觸》，向遊客大力推薦香港12條郊遊山徑。不過，有環保團體在相關山徑撿拾到4600多件垃圾，800多個棄置的飲品膠樽中，簡體字樽佔16%，同時更發現簡體包裝的煙盒，估計是內地旅客露營時吸煙，之後將煙盒遺棄於山上。環團批評旅遊部門對外宣傳時，沒有一併提醒旅客關注環保。旅發局回應稱並無在內地市場宣傳綠色旅遊。



環保團體「綠惜地球」在今年3至4月期間，於旅發局推介的12條包括龍脊、麥理浩徑、鳳園及城門等山徑，進行14次廢物統計，在沿路地上及山坡撿拾到4600多件垃圾，當中食物塑料包裝、膠樽和紙巾分別收集到973件(佔20%)、822件(佔17%)和500件(佔10%)，佔據首三位。



值得留意的是，在800多個飲品膠樽中，繁簡體字分別佔74%和16%。綠惜地球項目主任章詠雯指出，曾在鳳園至流水響一帶山徑拾到簡體大包裝的煙盒，估計有內地旅客露營時吸煙，之後將煙盒棄置在山上。她表示，雖然繁體包裝垃圾仍佔多數，但近20%簡體字垃圾亦不容輕視。特別是高鐵及港珠澳大橋落成後，兩地交通更加便捷，促請政府及旅發局對外宣傳時，應提醒旅客關注環保。



參與山徑廢物收集行動的超級馬拉松運動員黃浩輝指出，近年流行跑山比賽，在麥理浩徑一帶的跑山徑拾到很多能量棒包裝紙，勸喻跑手切忌「贏了冠軍，輸了品德」。



沙頭角文化生態協會主席李以強亦指行山時，經常見到樹椏和石縫位塞滿垃圾，質疑：「咁有心機攝，點解唔乾脆帶走？」他建議行山人士自備水樽及毛巾，減少不必要的浪費及污染。



旅發局回應指，推廣綠色旅遊以國際市場旅客為目標，並無在內地市場宣傳綠色旅遊。該局有透過不同渠道，提醒郊遊人士保持郊野清潔。



漁護署表示，自2017年底全面移除郊野公園遠足徑的垃圾桶後，去年郊野公園垃圾收集量為3000公噸，較2017年回落11%。該署一直密切監察情況，並推廣「自己垃圾自己帶走」。