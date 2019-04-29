探射燈：捕獸器亂放　受害多檢控少

本港動物面對危機重重，山林中的捕獸器不時夾傷動物，亦曾有農夫慘被夾，惟成功檢控個案極少。過去5年（2014年至去年10月），漁護署每年平均就非法放置狩獵器具進行近1700次巡查，共檢獲近1100個狩獵器具，惟成功檢控個案僅5宗，即平均1年只有1宗，罰款由800至1.5萬港元不等。



今年4月，沙頭角上麻雀嶺村有唐狗被捕獸器夾着，腳部受傷，村民發現後報警求助，警員到場打開捕獸器後，狗隻負傷逃走。去年11月，一名男子在元朗石塘村山邊耕田時，不慎被捕獸器夾傷右腳腳趾，需送院治理。去年5月，3歲狗女在大埔鳳園保育區附近被捕獸器夾傷左前腳，傷口見骨，其主人更相信牠自行咬斷腳趾逃出，狗女須截肢保命。



「廿三萬監察」發言人王國興直斥狩獵人士自私，且威脅公眾生命安全，特別是好奇心旺盛的小童。「檢控數字咁低，證明規管已經失效，漁護署應加強派人手定期巡查同清理，加重罰則嚴打！」根據資料，漁護署2016年共檢獲近200個捕獸器，但只檢控1人及罰款1萬港元。他又指，現時漁護署人員使用「捕狗索」有機會令犬隻纏頸受傷，做法不人道，建議署方視乎環境條件，考慮改用不虐狗方法，使用繩網捕捉小型犬隻，面對較大型犬隻則以繩網笠頭，再利用圍板護送上車運走。



根據《野生動物保護條例》，任何人未經許可不得管有或使用任何狩獵器具狩獵野生動物，違者最高可被判罰款5萬港元。此外，若狩獵或管有任何由《條例》指明的受保護野生動物，最高可判罰款10萬港元及監禁1年。



漁護署回覆指，一直致力打擊非法狩獵野生動物的活動，不時巡邏郊野範圍，如發現狩獵器具會即時移走，並貼上告示提醒市民使用狩獵器具會觸犯法例，如有足夠證據會檢控違例者。發言人又指，署方不時聯同警方及愛護動物協會安排聯合行動，加強巡查過往曾發現狩獵器具的地方。