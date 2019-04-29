探射燈：狂徒疑討厭吠聲　下藥毒殺流浪狗

近年本港多個地區接連發生懷疑毒狗案，其中不少事件更是針對流浪動物。據悉，有狂徒因不堪流浪動物所製造的滋擾而狠下毒手，有關注動物團體指，政府一方面要加強罰則並成立動物法保障動物權益，另一方面則應教育公眾及寵物主人善待動物，減低人與動物間之衝突。



今年1月，流浮山沙橋村1間鋁罐廠內2狗突然嘔吐，四肢抽搐，終告身亡。其中1隻更懷有身孕，狗主懷疑有人將毒餌於門罅空隙掉進廠內。同一時間，毗鄰貨倉亦有3狗死亡，死狀相似，疑同被毒殺。數日後，有居民於附近再發現多1隻狗及1隻灰毛短耳貓臥地，疑被人毒害。



去年12月，有人疑不滿長洲東堤路一帶的流浪狗經常吠叫，故狠下毒手，事件中共5隻狗遇害。該5隻唐狗的屍體於東堤小築及東堤新村被人尋獲，部分口吐白沫、眼部滲血，附近更有數包印有「POISON」（毒藥）字樣的粒狀物體，疑遭人毒殺。警方檢獲懷疑毒藥，暫列作殘酷對待動物案件，交由長洲分區人員跟進。同年4月，除了粉嶺華明邨爆發大規模毒狗案，青衣及茶果嶺的流浪狗同樣「中招」，共4隻流浪狗疑遭人毒殺死亡。



至於20多年前發生毒狗事件的港島寶雲道，事隔多年仍不時發現毒餌。2012年曾於1星期內發生3宗毒狗案，至今仍未破案。2017年1月，亦有2宗狗隻懷疑中毒事件，分別於寶雲道及灣仔峽道附近位置遭到毒害。



「就係因為阻嚇性唔夠，啲虐狗狂徒先咁肆無忌憚！」狗狗巴士創辦人杜淦煒指，近年不時發生流浪貓狗被虐甚至毒死的慘劇，政府應正視並嚴懲犯案者，同時應成立動物法，如台灣一早已設立相關法規，加強保障動物。



杜又指，不少虐狗人士對動物存有誤解，當局可以進行更多公眾教育，讓市民知道動物與人類共存在同一環境，並無入侵任何人士的空間，期望能夠讓人與動物和平共處，亦要教導寵物主人妥善管理狗隻，避免發生不必要的衝突。