探射燈：杜絕濫購遏繁殖棄養　流浪貓狗尋烏托邦

近年貓狗被虐或棄養俱增，政府日前為修訂《防止殘酷對待動物條例》進行公眾諮詢，提升虐畜罰則至最高判監10年及罰款200萬港元，關注流浪動物團體認為，修例應同時透過領養前評分、領養後登記、強制植入晶片、覓地收容流浪狗及提供生養死葬「一條龍」服務，讓狗狗真正活在「動物烏托邦」的世界！



狗年過去，不少人因一時貪意頭興起養狗，卻未能同伴終身，最近棄養。拯救被遺棄狗隻的「救狗之家」，早前已接收至少4隻小於1歲的名種幼犬，該機構教育及犬隻訓練經理莫家瑩表示，不排除有人因狗年而養狗之後棄養，擔心棄狗個案陸續有來。



建議1：嚴懲棄養者

該機構每年接收400至500隻狗，惟目前未有法例監管棄養寵物，莫直指現行動物法例落後，有心棄養者不需付出任何代價，「例如有人打畀漁護署去收狗毋須受罰，若因走失而打畀漁護，搵番之後接番，反而要交罰款，真係好諷刺。」而政府前年修訂《公眾衞生（動物及禽鳥〉（售賣及繁育）規例》，規管繁殖狗場及寵物店須領取牌照；日前修例諮詢建議以《動物福利法》取代《防止殘酷對待動物條例》，並引入飼養者「謹慎責任」，以確保寵物免受傷害，棄養者亦有機會負上法律責任，莫亦同意加強棄養者罰則增加阻嚇力。



建議2：領養前評分

莫又指，近年不少家長為小朋友領養狗隻，以陪伴小朋友或訓練責任心，但將照顧動物責任交到心智未成熟的小朋友手上，亦恐釀成棄養悲劇。她認為領養前需經評分，或先行考試，合格者方能領養，而寵物店或相關組織亦有權回收動物免其流浪。



建議3：領養後登記

目前領養人在領狗時，只需簽署承諾盡力照顧狗隻，但承諾無法律約束力。關注團體認為應設立領養人登記制度，領養者需具備充分理由，甚至有擔保人，如長者希望犬隻陪伴；同時審查家居環境，及對犬隻習性了解程度等各方面準備。



建議4：強制植入晶片

「架車都有車牌啦，寵物乜資料都冇，想追究都唔得！」香港非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪更促請，擬定新例中倣效外國，強制所有領養者及寵物店為貓狗植入晶片，一旦發現任何人未有遵循立即票控，遇上棄養動物時亦可緝拿棄養者懲治。他指現時棄養其實需罰款，只是法例鮮有執行，當局應當設立嚴謹登記及發牌制度，規管寵物店以至領養者，才有效減少棄養情況。



對此，立法會議員葛珮帆亦大表贊成，她指新例不但養狗需要評分及植入晶片，希望長遠可參考外國做法，為貓隻也植入晶片。



建議5：設附屬醫療收街症

修例中亦未顧及保護流浪動物。葛建議由政府牽頭覓地，成立獨立機構接收及照顧流浪動物。而葛指出該「防虐會」首要條件是面積夠大，必須提供大片草地讓狗狗活動，而且要有附屬醫療機構和獸醫駐場，為狗隻定期檢查，同時亦可接收街症，自負盈虧。狗隻不但需要空間活動，亦應定期洗澡及清潔，並可倣效馬場般，讓狗隻可進入特定消毒水槽潔淨身體，亦要為其捉蚤、刷毛及吹乾毛等。讓狗隻入住的狗籠須乾淨整潔，在狗籠下方有斜道收集排泄物並集中處理，建立行之有效的管理系統，讓狗狗自成一角。



建議6：接納捐款 維持營運

此外，場地可接受市民捐款以支持營運，上軌道後可於周末開放市民參觀，如讓家庭進場，讓小朋友接觸狗隻，亦可選擇助養特定狗隻，然後定期探望，建立一段良好關係，亦能讓機構持續營運，如此日後流浪狗隻的數目便可日漸減少。



而葛又稱近年實施針對繁殖場的新措施後，無論寵物店或買賣寵物的數目均有萎縮，建議提高出售狗隻的門檻，減少非法出售和繁殖的活動，能進一步推動領養優先的政策，減少棄養及虐待動物情況。



建議7：收留後雌雄分宿 可領養及寄養

在「防虐會」內， 首段時期，將流浪狗分開雌雄飼養以防止牠們繁殖；已染病的狗隻不應做絕育手術，以免增加其痛苦。若狗身體健康可讓人領養或寄養；小病痛的狗經醫治後讓其在場頤養天年，發現大病者則要以無痛方式人道毀滅。狗隻的身後事亦在場內完成，可在山邊建立動物火化設施處理屍體，甚至建立一個紀念花園，骨灰可灑在樹林中回歸大自然，令該場地成為狗狗一生一世的樂園，讓牠們活得有尊嚴，死後亦無憂。



動物權益保障不足，近年發生多宗涉及流浪狗的虐待案。漁護署數字顯示，過去3年被捕獲、主人交出及由其他途徑接收的狗隻總數近8500隻，單計被人棄養就逾2700隻，扣除被領回及獲領養的狗隻，仍有超過5100隻狗無人認領。



愛護動物協會發言人則指，過去3個年度共接收的棄養狗隻數字為516隻，市民可到該會領養動物，領養前需先到中心探望動物並聽取講解，再接受問卷及面試，讓該會了解有意領養人士的背景，並從動物角度選擇最合適的領養者。