東方日報A1：西區警察宿舍荒廢13載　2萬呎灣仔靚地淪貨倉

政府早前宣布撥款200億港元購置物業作社福設施，但多幢市區宿舍卻長期荒廢「曬太陽」。西區員佐級已婚警察宿舍空置13年，並無打算回應區內社福需求；灣仔警署已婚警察宿舍原作商業用途，至今只擺放物資；半山地段的康文署及水務署員工宿舍亦空置多年，雜草叢生。審計署早年曾揭發問題，關注團體更稱空置宿舍用地只是冰山一角，批評政府未有透明機制，市民難以監察。



「香港成日頭痛冇地，依家有塊咁好嘅地，警務處搬走咗又唔交番出嚟，產業署又唔收番，離晒大譜！」中西區區議員鄭麗琼痛心疾首，皆因7層高的西區員佐級已婚警察宿舍已空置13年。她指政府於2004年獲立法會批出撥款，斥資購買及重置公務員宿舍，以騰空宿舍用地轉作其他用途，報告內的前葵涌警察宿舍已改建成公屋，該宿舍卻原封不動。



審計署在2008年曾批評該宿舍空置多時，未有按拆卸時間表於2006年完成。該地為「政府、機構或社區」用地，2013年社會福利署曾表示有意重置資助福利單位，但最終擱置，亦有區議員動議作長者院舍或公眾停車場，但警方今年1月卻稱向城規會申請重建為警察宿舍；鄭麗琼大感失望無奈。



同在重置計劃的灣仔警署已婚警察宿舍用地，目前亦只作貨倉。該宿舍早已拆卸，多年前連同前灣仔警署改劃為「商業」用地，但因司法覆核未有發展，現時宿舍約2萬平方呎地方被圍封，放置鐵馬、水馬等物資。去年區議會否決該地興建酒店，區議員楊雪盈指區內缺乏休憩用地，希望政府盡快提交另一方案，善用土地。



產業署要求各部門按年匯報轄下空置處所，若使用情況不理想，會盡快找尋其他合適部門使用，其次是以商業模式出租或直接租予非政府機構，又或是出售土地；惟過程往往費時。



位於半山地段的雅賓利道花園員工宿舍為康文署管理，空置超過10年，牆身嚴重剝落，大門上鎖並圍上鐵絲網，亦有告示寫上「不得內進」；旁邊為水務署管轄的雅賓利食水抽水站員工宿舍，空置5年同樣人去樓空，合共5層可提供約5000平方呎可用面積。兩宿舍建在斜坡上，沿小路前往羅便臣道只需2分鐘。



「呢啲例子都只係冰山一角，我哋研究有300公頃未有善用嘅官地。」本土研究社成員楊夏至表示，不少閒置土地屬於「政府、機構或社區」或「休憩用地」，政府無必要再花錢買單位作社福設施。他批評目前政府處理過剩用地機制不透明，「未有一個清單，好多時產業署畀咗其他部門，或者做臨時政府用地，但係咩用途、借幾多年、狀態係點，無人知。」



立法會房屋事務委員會主席柯創盛亦指，政府在處理房屋問題上歎慢板是不能接受，他建議空置宿舍用地可發展成房屋，例如過渡性房屋來暫緩房屋需求，其次可作社福設施。他又促政府公開土地資料，並檢討收回宿舍土地程序。



產業署發言人表示，截至今年2月，位於市區前部門宿舍的過剩政府物業有6項，當中5項空置超過5年以上。就花園道兩座宿舍，該署正物色潛在用戶，其中水務署正考慮把宿舍用作工程工地辦公室。



發展局發言人指，受司法覆核個案影響，前灣仔已婚警察宿舍清拆後至今未獲核准及安排賣地，該局會在法定規劃程序完結後，適時出售有關用地；警務處現正使用該地作臨時儲存用途。警務處發言人則稱，正積極推展重建西區警署內的已婚警察宿舍，期望紓緩宿舍短缺的壓力。