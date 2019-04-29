判刑日兒子吸毒亡　愧對老婆釋囚變無家者

「種瓜得瓜、種果得果。」這是無家者興叔的人生寫照。興叔大半世靠販毒維生，豈料兒子誤入歧途，最終更因吸毒致死，判刑當天同為兒子死忌，出獄後他無法面對妻子孫兒，黯然踏上露宿飄泊生涯。每個無家者背後可能都有一個蕩氣迴腸的故事。香港社區組織協會(SOCO)明天將於尖沙咀文化中心舉辦無家者生活誌展覽，細說多個無家者的故事，冀引起社會關注他們的權益。



「唔好做壞事，呢個世界係有報應！」六十五歲的興叔喃喃自語。多年前，興叔是一個靠販毒維生的邊緣人，但他料不到長子竟踏上吸毒的道路。二○○○年某天早上，興叔因犯了藏毒罪上庭應訊，被判入獄。同日，他的廿九歲長子在油麻地一幢大廈的天台被發現吸毒身亡。同一時間失去兩名親人，當日興叔的妻子悲慟欲絕，差點由窗口一躍而下。



「上天懲罰得我好痛好痛！」每逢憶起喪子之痛，興叔便哽咽落淚，深深自責。他出獄後無顏面見妻子及孫子，自此開始飄泊的生活，有日忽然走到觀塘碼頭，決定以此為家。或是為上半生還債，或為下半生積福，興叔現以做好事為目標，曾救回六個在碼頭輕生的邊緣人。



年邁的興叔畫得一手好畫，未來打算售賣六幅親筆油畫，籌錢租屋予同屬無家者的同伴，給對方一個家。



三十七歲的阿榮身材魁梧，想不到曾為無家者。十一年前，好賭成癮的他因欠債離家出走，過着流浪的生活。那年，他廿六歲。多年的飄泊讓他戒掉了賭癮，但未變的是對家人的虧欠，「等我有成就先見佢哋啦」，他現時任職倉務員，告別流浪，正努力儲蓄，在阿榮的背後，有着一家團聚的盼望。



‪香港社區組織協會明日起至下月六日，在‬尖沙咀文化中心內E3展區舉辦無家者生活誌展覽，以文字及影像方式展示每一個無家者的故事。