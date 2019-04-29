Dr.東：葵涌醫院設課程　助產後抑鬱婦走出低谷

媽媽產後因賀爾蒙變化，容易患上產後抑鬱症，情況嚴重有機會出現精神錯亂，甚至產生殺害嬰兒的念頭。葵涌醫院二○一六年展開「安全圈養育課程」，至今幫助超過二百名有情緒煩惱的產後婦女。有新手媽媽因過分擔憂兒子飲食問題而患上產後抑鬱，萌生自殺念頭，需服用抗抑鬱藥，她其後參加課程，學會放下緊張情緒，現已毋須再服藥，親子關係亦大有改善。



葵涌醫院臨床心理學家黃惠妍表示，約五至七成產後婦女會出現情緒不穩、煩躁及失眠等症狀，其中一至兩成人症狀持續兩個星期以上，即代表可能患上產後抑鬱，病發期多於產後四至六星期。她指新手媽媽因較多出現不安的情緒，病發率相對較高，該院一六年由美國引入「安全圈養育課程」，為期八節，讓家長觀看親子關係影片，並展開討論，鼓勵家長用嶄新角度理解孩子的需要，從而增加親子關係中的安全感。



黃續稱，該院去年從澳洲引進情緒輔導家長教育小組，為期六節，讓完成安全圈課程的家長參加，教導家長以情緒輔導方式處理孩子行為問題，經評估後，完成兩個課程的媽媽，抑鬱情況明顯改善，更能改善親子關係。她建議產後抑鬱的患者，多讓家人及伴侶分擔壓力，要有適當睡眠及練習呼吸放鬆等，如情況持續，則要及早尋求專業協助。



三十二歲的新手媽媽麥太一六年初誕下兒子，坐月期間與母親出現嚴重意見分歧，「日日都嗌交」，每次餵哺兒子猶如「天人交戰」，感覺「個仔出世淨係為咗同我作對」。她其後情緒愈見不穩，更曾產生輕生的念頭，「成日會去撞個頭」，後經母嬰健康院轉介至葵涌醫院求診，更要服用抗抑鬱藥。她指參加課程後，情緒及家人關係大有改善，明白不應過分緊張兒子行為，今年初已停藥，現時與家人相處融洽。



現時醫管局轄下只有三名臨床心理學家提供產後抑鬱輔導服務，病人約需輪候八至十二星期。根據資料，葵涌醫院精神科護士每年評估一千至一千二百名產後出現情緒問題的個案，當中三分二屬輕微及短暫情況，約三百至三百五十宗複雜個案須轉介至專科門診跟進治療。



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