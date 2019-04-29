國泰機延誤至深夜東京閂跑道　乘客被迫過夜等足19小時

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空又有航班延誤。有讀者原定昨晚(28日)6時半乘CX505航班由東京成田機場飛抵香港，期間獲悉航班機件故障未能起飛，苦苦等候至深夜終於上機，飛機卻趕不及在機場跑道晚上11時關閉前起飛，全機幾百人落機，乘客返機場呆等一晚飢寒交迫，至今早(29日)才獲悉可乘機來港。由原定起飛時間至今早獲安排另一航班，至少等足19小時，乘客批評國泰「零交代」兼安排混亂。東網已就事件向國泰查詢，正等候回覆。



東網讀者陳小姐現居日本池袋，趁假日抽四天攜男友來港探望親友，原定於昨日傍晚6時半乘坐CX505航班來港。二人昨午4時許已抵成田機場，直至將近6時半，職員才通知航班機件故障，需延至晚上10時半才起飛。所有人登機後，始發現趕不及起飛，結果全機人又送返機場，並要離開禁區，在登記櫃位等候。



職員隨即向乘客派送物資，包括水、乾糧、睡袋，但沒有送餐券，乘客蜂擁上前索取，陳指：「當時已凌晨1點幾，沒有其他交通工具可乘，曾向職員查詢可否賠償交通車費，坐的士返家，但職員無理會、無回應」，惟有在機場席地而睡。



至今早大批乘客再到櫃位追問，終獲安排轉乘另一班航班CX505D，暫定下午1時半起飛，預計下午4時45分抵港。陳小姐希望不再有意外，又批評國泰愈做愈差，安排混亂。



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