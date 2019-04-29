政府派$4000收海量申請　合約工被捽數紛劈炮

向合資格人士派4000港元的「關愛共享計劃」明日(30日)截止交表，市民寄出海量的申請表格，將會由在職家庭津貼辦事處負責處理。不過有工會接獲投訴反映，職津處曾經口頭指令專責處理計劃的合約員工，每人每日要「摩打手」 輸入200多份申請表及發放通知短訊，不少員工做不足兩、三周就嚇怕離職；由於以短期合約聘用員工，條件本身已不吸引，職津處幾經辛苦才請夠人手，工會預計，難請人再加上員工「劈炮」，將令派錢處理情況更混亂。



「關愛共享計劃」原意向未受惠於預算案的市民派發4000港元「補鑊」，但未到取錢階段，早在交表初期已引發混亂。為應付海量的申請表，去年職津處刊登招聘廣告，因應計劃以合約期一年、月薪14,325港元聘請辦公室文員。



不過，香港文書職系公務員總會總幹事梁籌庭透露，由於工作屬短期合約毫無吸引力，好難請人。他最近更接獲員工求助，指該處實行配額制，口頭通知員工每日最少輸入200多份資料，加上人手發短訊通知，員工因此更要「喪加班」，內部怨聲載道。近日聽聞不少人已嚇怕辭職，他相信該處稍後會招請退休文書職系公務員或暑期工填補人手。東網已就人手問題向職津處查詢，正等候回覆。



派錢計劃於明日(30日)截止交表，政府早前已表明，除非有充分理由，逾期遞交的申請一般將不獲受理。申請人如以郵寄遞交申請，申請日期將以郵寄時間作準；如經投遞箱遞交，就要留意政府合署或指定辦事處的開放時間。



政府於今月初已陸續向有銀行戶口的申請人批出款項，至今僅逾5萬人有錢收，本周四(5月2日)政府將開始向無銀行戶口的申請人發出支票，首批涉及約600人。