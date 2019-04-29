修例准醫療氧氣瓶上巴士　交諮會料8800病人受惠

政府就容許攜帶自用壓縮醫療氧氣瓶人士乘搭專營巴士的法例提出修訂建議，交通諮詢委員會今(29日)表示歡迎，稱建議可方便有關病人使用專營巴士出行，料修例建議在今年第二季提交立法會。



交諮會主席張仁良表示，根據醫管局數字，現時全港約有8800名病人需隨身攜帶醫療氧氣樽，期望修例後可方便接受長期氧氣治療的人士。有關修例建議將在5月17日在立法會交通事務委員會討論。他又指，交諮會委員知悉政府會在新措施落實前加強宣傳，使乘客知悉相關安排，確保措施得以順利推行。



另外，委員支持政府提升道路安全的工作，並知悉運輸署就提升道路的安全表現，採取防患未然的策略，透過道路安全審核，在新道路項目的規劃、設計、建造及開通前各階段進行評估。道路安全審核員會提出相應的優化措施，以減少駕駛錯誤的機會，同時減低由駕駛錯誤導致的交通意外的嚴重程度，從而締造更安全的道路環境。



此外，運輸署及路政署透過道路安全檢查，提升現有道路的安全表現，並研究其他地區在道路安全方面的最新發展及技術，再選取合適地點在本地進行先導計劃。