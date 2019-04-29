港鐵補鑊推特別車費日　下月11至13日成人八達通付小童價

港鐵荃灣線今年3月18日凌晨測試新信號系統時，兩架列車在中環站相撞，導致荃灣線中環站來往金鐘站一度停駛。港鐵為表歉意，早前已公布今年5月11、12及13日一連3日，提供大約半價車票優惠予市民。



港鐵公司車務總監劉天成今(29日)表示，特別車費日推行期間，使用成人八達通的乘客乘搭港鐵，可享有小童八達通票價優惠，而享有八達通特惠票價的乘客，乘搭本地車程則只需繳付1港元車資(機場快綫、港鐵接駁巴士、往來羅湖及落馬洲站的車程及東鐵線頭等車費除外)，預計約1300萬人次受惠。



劉稱，明白金錢無法彌補服務延誤對乘客旅程所帶來的不便，港鐵會盡力改進，避免同類事件再次發生。他又指，乘客於特別車費日可無限次享用這項優惠，並可同時享有全月通加強版連接車程七五折優惠(只適用於成人八達通)及其他優惠，包括轉乘優惠、港鐵特惠站優惠。



特別車費日優惠例子：



例子一：荃灣站至中環站

成人八達通原價：$14.7

特別車費日「小童價」：$6.9

若再扣減港鐵特惠站$2優惠，實際車費：$4.9



例子二：黃竹坑站至金鐘站

成人八達通原價：$6.9

特別車費日「小童價」：$3.5

若再扣減$0.7轉乘優惠，實際車費：$2.8



例子三：元朗站至奧運站(使用屯門-南昌全月通加強版)

成人八達通原價：$4.6

特別車費日「小童價」：$3.0

若再扣減$0.8連接車程七五折優惠，實際車費：$2.2



例子四：上水站至九龍塘站

小童八達通原價：$5

特別車費日車費：$1

若再扣減$0.3轉乘優惠，實際車費：$0.7