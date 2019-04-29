手機App睇短片貶損國歌　政制局指非有意不違法

立法會《國歌條例草案》委員會今日(29日)繼續逐條審議草案，並進入最具爭議性有關刑罰罰則的第7條條文。議員胡志偉問及，假如市民在茶餐廳或其他公眾場合，使用手機應用程式觀看網上貶損國歌的短片，播片者是否違法及是否屬於「發布者」。政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光指，播放網上短片必定屬於發布，但如涉事人非有意圖貶損國歌，則不屬違法。



資訊及科技界議員莫乃光表示，假設有人身在外國，卻於香港平台上發放貶損國歌的資訊，是否屬於違法及會否追捕。莫又反映業界認為政府及警方不時會致電供應商，要求搜證等感覺十分滋擾，希望當局承諾將來執法部門進行搜證等行為時，可依足程序向法庭申請手令。議員黃碧雲則認為，最高要監禁3年較長，民主黨有意提修訂減少罰則。



鄧忍光指，若貶損國歌的資訊在香港平台出現，即是違反香港法例，執法機關須及時防止及制止案件持續發生，如等待法庭手令，相關發布會繼續流傳，或造成不良效果，但承諾可認真考慮莫的建議。他又稱，警方十分願意就第7條執法到立法會回應議員提問，但今天審議程序較早，故未及安排。



議員范國威則擔心國歌法通過後，「只許州官點火，不許平民點燈」，舉例議員鄭松泰在會議廳內倒掛國旗被提控，相反早前中聯辦有職員倒掛國旗只有道歉了事，質疑當局執法不公，不斷問及為何不控告中聯辦。政制及內地事務局局長聶德權解釋，不是不愛國便要重罰，是需要證明涉事人公開、故意、意圖侮辱，而執法交由執法部門處理，並有相應的檢控程序，不便評論個別個案。



另外，會議較早前在審議第6條及第8條條文時，多名議員關注茶餐廳是否屬於公眾場所，如市民在用膳期間，新聞播放國歌是否屬於背景音樂等，鄧指公眾場所需要有一個主題活動，但茶餐廳沒有。聶德權補充，要循環播放才算是背景音樂。