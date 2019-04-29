小食店老闆涉企圖強姦　稱遭事主索款但因妻管數無錢畀

一名獲小食店聘用的婦人，指上工數天後老闆就指示她在收檔後留下，聲稱教她準備醬汁，但其實是乘機侵犯她，不過因老闆未有完全勃起，因而沒有成功性交。該老闆現被控一項企圖強姦罪，案件今(29日)續於高院審理。控方傳召拘捕被告彭小國的警員並播放錄影會面片段。該警員指拘捕當日，彭稱：「阿sir呢啲嘢你情我願嘅，我認我同佢有身體接觸，我冇強姦佢㗎！」



被告於其後的錄影會面表示，當日事主首日正式上班，至凌晨3時許他們正煮醬汁時，交談間她以友善眼神望向被告，並主動拍他膊頭及摸他肚腩，被告其後用手反摸她肚腩，事主無反應他遂攬着事主及撫摸她，她一直沒反抗。其後被告有隔着褲及伸進褲內摸她私處，其後事主叫他先關門，他關門後兩人走進廁所，事主拉下褲子，被告曾以手指插她私處10分鐘，她亦有轉身以臀部向着被告，被告曾嘗試以陰莖插進她下體，但未插入時被告已先射精。被告曾向事主表示「對唔住令你掃興」，但事主反稱：「傻啦！」



被告稱其後事主先離開，但她臨走前曾稱：「我會返來慢慢同你計。」被告不明白其意思；控方其後舉證完畢，被告出庭自辯。



被告補充稱，其小食店於去年4至5月轉手，他現時無業。他又指當日事發時他撫摸事主時曾與她交談，她曾稱很需要此份工作，因丈夫工傷不能工作，故她等錢使。被告又稱當日完事後事主除稱會「慢慢同你計」外，亦曾伸出手做出要拿錢的手勢，他估計可能是要拿性服務費，但他當時無錢在身，店舖亦是由太太管數，故他無給錢事主。