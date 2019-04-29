向新加坡運9架裝甲車無申報　船公司及船長罪成

香港海關2016年在葵涌貨櫃碼頭一艘過境貨輪上，發現9輛未有申報的「八輪裝甲車」，貨運文件只列明是「車輛」，託運人是台灣國防部軍備局，經廈門及香港再航運往新加坡，交由該國的國防部收貨。負責運送的船公司及貨輪船長被控一項並非根據及按照許可證的規定而輸入戰略物品罪，兩名被告今(29日)被裁定罪成。



兩名被告分別是新加坡註冊船公司APL CO. PTE LIMITED，以及船長潘學軍。法官裁決時表示，不接納辯方所指兩名被告對船上載有軍用裝甲車並不知情的說法，指首被告身為船務代理人，需向涉案船隻船長索取如船隻有否承載危險品等資料、向局方提供相關資料、安排及處理船泊等事宜。法官舉例指，如船上貨櫃失火或貨品變異等，首被告亦需處理，認為首被告對船上貨品有一定責任，不能將所有責任轉移予他人，且從首被告與次被告的聯繫，顯示兩人有共識，並分別擔當不同角色。



法官續指，案中裝甲車不是被隱蔽地放上船，裝卸程序亦較費時及須小心處理，更不是被裝載於密封容器內，相關表格亦列明台灣及新加坡國防部為出貨及收貨方，且當該些裝甲被放上船時，次被告亦在場，故不認為次被告身為涉案船隻船長，會真誠地相信船上不載有裝甲車。官指次被告並不只是橡皮圖章，他亦需為提交予局方的表格的內容負責，同樣不能把所有責任轉移予他人。



法官裁定兩名被告共同把案中9輛裝甲車帶進、或致使該些車輛被帶進香港境內，而沒有相關許可證，裁定兩人罪成。