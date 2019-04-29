良好勞資關係點維持？　45%人認同薪金最重要

如何算得上為良好的勞資關係？有團體進行相關電話調查，訪問過千名僱員、僱主及自顧人士，有69%人士認為雙方需要維持良好關係，而有45%人指出「工資」為維持良好的勞資關係最重要的因素，其次有20%則認為是「良好溝通機制」。團體建議，為推動勞資關係，政府應推行稅項減免政策，加強企業社會責任的宣傳。



騰龍青年商會今年3至4月委託民調機構，完成一項「有關僱員與僱主關係」意見調查，其中訪問僱員有894人，而僱主則有131人。近年坊間強調Work-Life-Balance(工作生活平衡)，但有414名僱員認為自己未能達到「工作生活平衡」，178人則認為一般。調查團體認為，這反映香港的地工作生活衡情況沒得到改善，情況令人憂心。



至於工作是否能令自己快樂方面，有288名受訪者表示不快樂，而感到快樂則有335名，其餘則表示一般。



至於僱主方面，有分別56人和54人認為員工和資金最重要，亦有103人認為其企業有良好勞資關係。調查又發現，有42人指合理薪金為建立良好關係的關鍵，41人和39人則認為是良好溝通機制和合理工時。