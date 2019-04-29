回收基金被轟門檻過高　行政費更逾9000萬元

政府於2015年推出10億港元「回收基金」，然而經常被業界批評門檻過高，環境保護署進行中期檢討後提出優化基金，包括建議延長項目年期和提高每家企業在「企業資助計劃」下，可累積獲批項目的宗數及資助金額上限，和延長基金的運作期等。有立法會議員批評基金行政費高昂，平均一個項目行政費近10萬港元；亦有議員指逾40%申請自行撤回，質疑「運作不良仲優化究竟有無用？」



立法會環境事務委員會今日(29日)討論優化回收基金的措施，環保署表示，截至今年3月底，基金共收到526份申請，其中226份申請獲得批准。為進一步改善基金的運作，署方建議符合資格的企業累計最高資助金額由500萬港元，增加到1500萬港元，基金的整體運作期亦從2022年延長至2026年，預計於今年下半年推出。



立法會議員陳克勤批評，基金行政費過高，10億港元中有逾9000萬港元是作行政費用途，「批錢基金係想畀番晒業界，唔係用嚟做行政！」環境局副局長謝展寰表示，基金原本行政費不高，因費用包括技術評估及監察之用，而延長基金運作後額外開支會由政府承擔。



議員陳志全批評，政府2015年預計基金每年可批出1億至2億港元，但3年多總共只批出1億多港元，他轟當局「使錢使到咁係失職！」議員許智峯則指基金只得少於一半的申請獲批，亦有40%撤回，他批評基金運作不良。環境保護署首席環境保護主任陳兆榮解釋，近一半撤回的申請均是因為申請者內部有轉變，如公司策略改變，亦有35%為申請者提交的資料不齊全。