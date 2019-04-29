每日一片：阿媽睇唔實？孩童直奔馬路險捱撞

小朋友過馬路時應有家長陪同，並需格外留神。有車主日前在Facebook群組「馬路的事討論區」上載車Cam片段，顯示司機在駕駛途中突然有一名小孩衝出，幸好車主及時煞車，未有撞向他。事件引起極大迴響，網民矛頭直指小孩母親，未有好好看顧兒子。



事件發生於黃大仙睦鄰街。從車主Joeba Joe Joe上載的影片可見，本身在駕駛沿途一直風平浪靜，未幾，車主駛至現崇山門前，一名母親正帶着2個小朋友等待過馬路，惟其中一名男童突然起步，奔跑往對面馬路。此時，拖着另一個小朋友的母親嚇得目定口呆。幸運的是，當時車主正在慢駛，能夠及時煞掣，未有釀成意外。



停車後，車主怒言：「X你真係呢！」之後在貼文嘲諷男童，「練習短跑不要在馬路練呀」又稱事發後，母親已立即上前責罵衝出馬路的小孩。



網民看過事件，戲謔這是駕駛者的考驗，「以安全為第一優先考慮，見到路面有異常情況，預先收油好過急停」。有不少人怒轟該母親未有好好看顧小朋友，「連我隻狗都畀我由細到大教佢去到馬路邊要Stop．呢個女人點做人老母？」，「佢阿媽零反應」。亦有人為該母親講好說話，「阿媽一拖二，同埋個細路揈開咗佢隻手...我諗個阿媽應該都冇心嘅...」

