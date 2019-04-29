練功券充港紙　換錢黨3內地人呃60萬被捕

4名內地男子涉嫌以練功券夾雜真鈔魚目混珠，詐騙男商人兌換60萬港元，對方事後驚覺被騙，報警處理。其中3名涉案男子前日(27日)入境時被截，有人拒絕合作。司警追查其餘涉案人士下落。



涉案三人姓王、張、鄭，30餘歲，均來自內地，報稱無業，現被控巨額詐騙及假貨幣轉手移送檢察院偵辦。



案發於本月12日晚，20餘歲男商人在路氹一間娛樂場門外與涉案男子進行非法兌換，協議51.9萬元人民幣兌換60萬港元，事主透過內地友人轉帳，涉案男子將印有貴賓廳字樣的手提袋交多事主，內有6疊1000港元鈔票，其後各自離去。事主檢查後始發現每疊現金只有底面是真鈔，其餘均是「練功券」，事主懷疑受騙報警。



司警調查發現只有12張1000港元真鈔，練功券則有597張。調查又發現，涉案3人先從貴賓廳帳戶提取6疊共60萬港元，隨即返回酒店加工，將真鈔抽出，混入「練功券」，再以原來包裹現金的塑膠袋封好。3人得手後即乘的士到新口岸刷卡套現，並將現金存回貴賓廳帳戶，整個過程不足一小時。司警懷疑至少一人仍在逃，正追緝其下落。