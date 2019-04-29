網民熱話：鬧市天橋驚現印尼自助餐　網民：食環喺邊？

每逄周末行經旺角或中環，必定會遇見不同國籍的外傭，甚至有部分行人道淪為「市集」。昨午（28日）有網民在旺角行人天橋，目擊外傭將十數款家鄉傳統食物並列放在路旁，儼如餐廳自助餐，更打趣道：「今日去正宗印尼開放式餐廳食飯」。惟有網民質疑外傭公然無牌販賣食物，影響衞生。



由網民上傳的照片可見，周末在旺角行人天橋上，兩名印尼籍傭工攤放帆布及垃圾袋於地上，並將十多個食物盒排列整齊擺放好。食物包羅萬有，包括炸雞、燒肉、水果及飲料等，如自助餐般豐富，事主不禁戲謔，「位置旺角行人天橋費用全免」。



不過，網民質疑是否真的「費用全免」，認為外傭無牌販賣食物，直斥她們違法，「報警啦！」「食環喺邊？」另外，有部分網民則大讚印籍傭工的食物製作水準高，更稱想購買，「唔好睇小，個牛丸好食」「我有試問佢哋買印尼雜燴飯，但佢哋唔肯賣畀我…」







網民有話說：



馬寬：嘩！款式齊全



Ling Guan：我都想試吓



Will Wu：食環特批……



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