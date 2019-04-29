發牌委員會首拒龕場申請　負責人：政府製造麻煩啫

《私營骨灰安置所條例》生效近2年以來，私營骨灰安置所發牌委員會首次拒絕私營龕場的豁免書及暫免法律責任書申請。委員會上周五(26日)向位於紅磡曲街45號閣樓的「李興記」發出通知，拒絕其豁免書及暫免法律責任書申請。



委員會在會議表示，骨灰所辦今年2月曾到李興記所在大廈視察，發現它與上層住宅單位共用同一入口；而申請人一直未有提交任何建議圖則及申請摘要，包括骨灰安放數量的資料。根據屋宇署意見，確定有關豁免書申請不符合《私營骨灰安置所條例》的建築物規定；由於申請人亦未有提交證明樓宇及消防安全方面不構成明顯及迫切危險文件，故其免法律責任書申請亦未符規定。



李興記負責人在會上稱，閣樓存有約150份骨灰，但強調只是暫存使用該公司殯葬及火化服務的先人骨灰，並無額外收費，家屬找到龕位後便會搬走。不過委員會強調，無論是暫存或長期擺放都屬骨灰安置所，需要申請牌照或豁免書。



李先生回覆東網表示，對申請遭拒不感意外，因食環署人員一早已告知他不合規定，現時已將有關骨灰放置在地下長生店店面，未有對生意造成影響，「主要無收客人錢，咁都唔擺得都無辦法啦，政府製造麻煩啫。」