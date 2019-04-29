陳同佳料10月獲釋　立會須7月前通過修訂逃犯條例

政府圖修訂《逃犯條例》以移交台灣殺女友案疑犯，雖然涉案人陳同佳今(29日)因洗黑錢罪罪成判囚29個月，但修例迫切性沒有因而放緩。扣除早前羈押及假期，保安局局長李家超預料陳可於10月獲釋，而根據立法會慣常審議程序及預料民主派「拉布」，立法會必須今年7月立法會休會前三讀修例，免除後患。



根據立法會日誌，今個立法年度最後一次大會於7月10日舉行，並於10月復會展開新立法年度，政府會於當日公布《施政報告》。假設修訂《逃犯條例》的法案委員會於7月會期完結前完成審議，當局最快亦要待10月底的大會才能恢復二讀辯論，屆時民主派勢必「拉布」。由於在全體委員會審議期間，議員可無限發言，民主派可藉此拖延，隨時拉至聖誕節仍未完成。



基於陳同佳預料可於10月獲釋，立法會若錯過7月休會前完成審議工作的黃金時間，或會錯過啟動引渡機會。據了解，政府向建制派議員設定的5月死線絕非「鐵板一塊」，法案委員會可稍稍延至6月完成，但三讀必須在7月前，有指必要時或會加開大會至完成三讀。



政府指，處理《逃犯條例》甚具迫切性，冀暑假休會前通過，而目前立法工作有兩個目標，一是台灣曾提出移交逃犯，但礙於法律限制，政府未能回應，故冀盡快修例作移交逃犯的法律基礎。另外在國際打擊罪犯上，香港移交逃犯確存漏洞，因此有需要堵塞。



政府表示，已去信殺人案女死者父親，指港府會盡最大努力使其沉冤得雪。政府亦希望在明日(30日)的法案委員會會議可選出主席，又指如有議員提出建議可消除社會憂慮，政府會認真考慮。