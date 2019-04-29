怪獸家長對子女過度規劃　專組倡推正向家長活動

為還學童愉快的學習及成長環境，教育局前年年底成立家校合作及家長教育專責小組進行檢討，小組今(29日)提交報告，提出18項建議。



短期措施方面，小組認為當局應提高「家校合作活動津貼」金額以供舉辦家長教育活動，並增加有關幼稚園家教會成立津貼，鼓勵及協助更多幼稚園成立家教會；以及在學校及社區推廣「正向家長活動」，提醒家長不應過分重視兒童學業成績及功課表現，傳達正面的家長教育訊息，改變「怪獸家長」現象。



中期及長期措施包括委託大專院校或非政府機構，按當局制訂的指引舉辦家長教育課程，對象涵蓋父母、祖父母、單親家長，以及有特殊學習需要、非華語、新來港學童的家長；亦可研發電子學習課程，讓家長透過電腦或手機自學。又建議政府鼓勵公司參與職場家長教育課程。



小組認為，香港社會着重競爭比併，亦有家長希望子女不要「輸在起跑線」，而華人社會家長普遍有望子成龍的主觀願望，因此出現家長對子女的學習過度要求或過度規劃的現象，令家長、學生、學校及教師的壓力與日俱增。小組冀透過家長教育及公眾教育，可讓家長有正確的觀念，協助家長照顧子女的健康及讓他們愉快成長。教育局局長楊潤雄回應指，當局會仔細研究報告內容及建議，以採取跟進工作及循序漸進落實可行建議。