政Whats噏：議員鳥獸散　何君堯獨撐瘋狂發問

立法會環境事務委員會無議員出席，竟出現主席何君堯「瘋狂發問」，如同拉布的搞笑場面！環境事務委員會今日(29日)討論優化回收基金，以及南大嶼山䃟石灣污水處理廠建造工程、南大嶼山及吐露港設置污水收集系統等議程。回收基金的討論尚算熱烈，然而下一個議程議員竟全部離開，要何君堯「一夫當關」，連問6條問題，最後何亦宣告投降，會議提早半小時完結。



立法會討論污水處理廠時，環境局副局長謝展寰、渠務署助理署長(設計拓展)黃緒勤等排排坐好，做足準備應對議員提問。但出乎意料會議室中竟空無一人，議員全部走清光，僅餘何君堯於主席台及立法會秘書處職員在場。甫開始何已笑言「得我一個睇晒」，並語帶諷刺稱「好高興大家都喺大樓睇電視(轉播會議)，無咩大問題」。



其後何更一人連問6條問題如同拉布，包括可否於污水處理廠設立教育設施、污水渠及泵房的興建時間等。最後何亦無能為力，指「除非工作人員有嘢問，唔係問題都問晒」，又稱自己已「盡晒人事」，整個議程極速約15分鐘內完成。

