西九文化區蝕到入肉3年財赤31億　需向外借貸

西九文化區管理局財赤擴大，猶如無底深潭！根據西九文化區管理局向立法會一個委員會提交的財政預算，2018/19年度經修訂後錄得營運赤字為2700萬港元，2019/20至2021/22年度累計錄得的折舊前營運赤字達31.4億港元，個別年度的赤字更較去年預算增加35%至43%，需要對外借貸。



立法會監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會上討論西九財務狀況。立法會議員鄺俊宇指西九的財政狀況令人擔心，「使錢使到倒水，入不敷支，蝕到入肉，咁樣點樣止蝕」。另一立法會議員陳志全指一直擔心項目會成為「千億西九」，至今仍未看到一份完整的財務估算，「要借幾多錢都講唔到」。



西九文化區管理局董事局主席唐英年指，文化藝術設施全世界都不是賺錢，需要政府補貼，隨着5個文化設施落成，相關設施均屬補貼項目，承認西九短期會有財政困難，但形容赤字是資金流時間上的錯配，因主要收入來源項目仍未開展，尚要待立法會批准撥款興建綜合地庫才可推展酒店、餐飲等賺錢項目，強調一直是「應慳則慳、應使則使」。