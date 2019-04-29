3犯劫錶判囚　官斥律政司交高院審理大費周章

前年4月尖沙咀南洋中心發生劫匪用胡椒噴霧搶去價值20萬港元的勞力士手錶案件，其中3人早前承認一項搶劫罪，案件今(29日)在高等法院判刑。法官在庭上質疑律政司把案件交由高等法院審訊的決定，表示：「我相信律政司有諗過(在哪個法院審理比較合適)，但無咁仔細」，在聽取辯方求情後，判3名被告監禁3年4個月至4年不等。



3名被告依次是28歲的吳祖軒、29歲的潘俊達和47歲的范秀良。控罪指，他們於2017年4月14日，夥同另外2人搶劫男子姚使賓的一隻勞力士手錶。法官早前對律政司安排把本案交由高等法院審訊有微言，把案件押後至今日，以便律政司的外聘主控官索取指示後再向法庭解釋。



法官今早看完律政司的解釋後，指展示武器搶劫的量刑起點為監禁5年，而本案「任你加，加得幾多年？......打劫理論上可判終身監禁，但我睇唔到本案嚴重得(要按排在高等法院審訊)咁緊要。......(如果被告否認控罪)，點解要7個陪團員坐喺到同大費周章？」律政司的外聘主控官表示相信律政司曾經考慮過相關問題，法官隨即說：「我相信律政司有諗過(在那個法院審理比較合適)，但無咁仔細。」



法官在判刑時表示，3名被告各有自己的角色，第三被告假扮勞力士錶買家與事主接頭，而首被告則用胡椒噴霧和負責搶錶，次被告則全程沒有露面和在背後策劃，這是一宗有組織和精心策劃的劫案，絕非簡單的街頭劫案，3名被告分別以監禁5年或6年為量刑起點，首被告判監3年4個月，首被告判監3年4個月，另外2名被告各判監4年。