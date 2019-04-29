政Whats噏：印尼大選點票員過勞死　蔣麗芸促引電子投票

區議會同立法會選舉投票同點票時間過長屢受批評，而印尼早前舉行嘅總統大選、國會同地方選舉，疑因人手點票通宵達旦，致令200多名參與選舉工作嘅人員懷疑過勞死，又再觸動議員蔣麗芸(Ann)嘅神經，話投票同點票時間長影響工作人員健康，要求政府縮短投票時間並盡快引入電子投票，以加快點票過程同效率。



香港兩級議會選舉嘅投票時間長達15個鐘，同樣要通宵點票，而阿Ann早喺2015年已提過長時間投票同點票工作係「酷刑」，而今日(29日)亦話投票時間過長，對工作人員嚟講簡直不人道，加上點票時佢哋需要聚精會神檢視選票，精神壓力極大，勞累之極，不利健康。



佢又以舊年台灣九合一選舉，話選民人數逾1900萬同涉及多個選舉，但投票時間只有8小時，令點票工作可及早展開，喺午夜前大部分選區都知道點票結果，所以佢認為香港有需要研究縮短投票時間，以盡早開始點票，同埋應全面引入電子投票。



老實講，政府擬於2020年嘅立法會換屆選舉中，喺三個傳統功能界別推行電子點票試行計劃，同埋畀喺投票日因執行選舉職務而無法投票嘅政府僱員提早7天預先投票，睇嚟要全面引入電子投票仲有排等呀！

