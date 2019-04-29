沙中線鋼筋檢測完畢　39支肥佬佔達兩成

路政署再公布多8支沙中線紅磡站擴建月台鋼筋的接駁檢查結果，其中一支鋼筋不達標，僅扭入螺絲帽36.7毫米，低於37毫米合格標準。路政署表示，有關檢測工作已完成，港鐵亦已展開全面評估策略第三階段的工作，預期於6月底前完成。



不達標的鋼筋位於「東西走廊C1區月台層板近東面連續牆頂部」，扭入螺絲帽長度為36.7毫米，有0至1個扭紋外露。至於其餘7支合格鋼筋位於「東西走廊C1區月台層板近東面連續牆頂部」、「東西走廊C3區月台層板近東面連續牆底部」、「東西走廊香港體育館區月台層板近東面連續牆頂部」及「東西走廊C1區月台層板近西面連續牆底部」，扭入長度分別為37、37.4、38.2、43.7、42.2、41.0及44.7毫米。



另外有13支鋼筋未能完成檢測，全部未能以「陣列式超音波檢測」方法量度或取得扭入螺絲帽的長度。



署方自今年3月恢復檢測工作至今，共公布了191支鋼筋檢測結果，當中有39支鋼筋不達標，不合格率為20.42%。



根據港鐵公司的全面評估策略，港鐵公司會在第三階段綜合首兩階段的測試結果及利用當中獲得的月台建造細節、工程質量及考慮供應商所提供的技術數據等資料，為紅磡站擴建工程進行詳細結構分析，以確認工程的整體結構狀況。